«У нас сгорели целые сёла»: кто виноват в пожарах, как спастись от огня Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне разгула огненной стихии

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сразу в нескольких регионах России — Курганской, Свердловской, Омской, Тюменской областях — бушуют лесные пожары. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне разгула огненной стихии. Сколько домов и населенных пунктов сгорело, куда пойдет пламя дальше, есть ли погибшие и как люди помогают друг другу — в материале NEWS.ru.

Как тушат пожары на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров начиная с 26 апреля 2023-го. Кроме того, в Telegram-канале свердловского правительства отмечалось, что Куйвашев 27 апреля ввел режим ЧС в муниципалитетах Свердловской области, пострадавших от пожаров.

«Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск», — говорилось в сообщении ресурса.

Власти добавили, что в регионе, по данным на 09:00 8 мая, пожары ликвидируют 4807 специалистов, десять возгораний удалось подавить на площади свыше четырех тысяч гектаров.

Фото: mchs66/t.me

«Всего на Среднем Урале на 09:00 огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано. Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артёмовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Берёзовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе», — отметили в Екатеринбурге.

Кроме того, 6 мая Куйвашев запросил помощь у федерального центра в связи с пожарами. Чиновник подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 м/с.

В Telegram-канале добавили, что на пожарах работают специалисты Авиалесоохраны, МЧС РФ, лесничеств, сотрудники муниципалитетов и арендаторы, привлечено свыше 500 единиц спецтехники, в том числе самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8. Помощь огнеборцам оказывают около шести тысяч волонтёров.

Какая ситуация с пожарами в Курганской области

Режим чрезвычайной ситуации 28 апреля также ввели в лесах Курганской области, следует из постановления губернатора региона Вадима Шумкова. Чиновник поручил департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Шумков 8 мая в своем официальном Telegram-канале добавил, что ситуация с пожарами в регионе сложная, огонь подобрался к пригородам Кургана.

«Земляки. Ситуация очень непростая. Вчера после 15 часов пригород загорелся сразу с нескольких сторон практически в одно время. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль шоссе Тюнина. Огненный смерч местами высотой свыше 10 метров несколько часов крутило с обеих сторон от шоссе, где находилось несколько десятков садовых и дачных товариществ с жилыми и брошенными домами, а также мкр-н Смолино», — заявил Шумков.

По его словам, пострадали деревня Плоская и село Юлдус Шадринского округа после перехода пожара в верховой, а также еще несколько населенных пунктов в Каргопольском и Шатровском округах. Шумков подчеркнул, что жертвами и пострадавшими от ЧС стали несколько человек. Курганский губернатор также распорядился отменить салют и парад в честь 9 Мая на фоне ЧС.

Фото: kurgan45mchs/t.me

По информации ТАСС, в Курганской области сгорело свыше 300 жилых домов и 3900 строений, а также погибли шесть человек, еще 14 человек получили ожоги.

Что происходит с пожарами в Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 8 мая сообщил в своем Telegram-канале о введении режима ЧС в регионе из-за лесных пожаров, а также с 9 мая, до особого распоряжения, о запрете на все виды охоты в 11 районах субъекта.

«До особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском», — отметил Хоценко.

По его словам, в Омской области крайне пожароопасная и напряженная обстановка, осложненная жаркой погодой, сильным ветром и отсутствием осадков, в зоне особого риска находятся северная и центральная части области.

Что происходит в Тюменской области

Днем ранее, 7 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона из-за лесных пожаров. Он сообщил в своем Telegram-канале, что в большинстве случаев причинами возгорания являются поджоги и человеческий фактор.

Глава региона добавил, что в тушении возгораний задействован весь личный состав регионального управления МЧС РФ, более 1100 человек из областной противопожарной службы и сотрудники Авиалесоохраны. Кроме того, по словам Моора, также привлечены 130 профессиональных пожарных-десантников из других регионов, пять вертолетов, а также самолет Ил-76.

Кроме того, глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов сообщил, что результате лесного пожара в селе Красный Яр погиб 49-летний местный житель, пытавшийся самостоятельно справиться с огнем.

В сообщении, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС, отмечается, что, исходя из метеоусловий, ожидается возникновение лесных пожаров на территории Тюменского, Ялуторовского, Исетского, Нижнетавдинского, Вагайского, а также Тобольского муниципальных районов.

Четвертый класс пожарной опасности зафиксирован в таких населенных пунктах, как Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Тобольск, Голышмановский городской округ (ГО), Заводоуковский ГО, Исетский муниципальный район (МР), Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Юргинский, Тюменский, Ишимский, Тобольский, Сорокинский, Ялуторовский, Абатский, Сладковский, Викуловский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Уватский, Ярковский МР.

Что горит в Новосибирской области

По информации ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, в регионе возбуждено 503 административных дела за нарушение требований пожарной безопасности и несоблюдение особого противопожарного режима, в том числе при сжигании порубочных остатков, разведении костров и поджоге сухой травы. 55 человек уже привлечены к ответственности.

Ведомство добавило, что должностные лица органов государственного пожарного надзора также расследуют факты нарушения, выявленные в ходе проверок населенных пунктов, подверженных переходу ландшафтных пожаров, а также за несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима.

«В регионе спутниками космического мониторинга зафиксированы 358 термических точек, из них рядом с населенными пунктами — 200. Всего в текущем году их зарегистрировано 4218. Наибольшее количество выявлено на территории Чулымского, Венгеровского, Кыштовского, Убинского, Каргатского, Усть-Таркского, Куйбышевского районов», — передает МЧС РФ.

По данным синоптиков, на предстоящей неделе, особенно в выходные и праздничные дни, ожидается сухая ветреная и жаркая погода выше нормы на 4-5 градусов. Местами температура воздуха поднимется до +30, подытожили в МЧС РФ.

Каким еще регионам грозят природные пожары

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил на своем сайте, что на неделе с 8 мая возможно возникновение очагов крупных природных пожаров в трех регионах Сибирского федерального округа — Новосибирской, Иркутской и Омской областях.

Кроме того, ученые прогнозируют высокий класс пожарной опасности в Забайкалье, на Ставрополье, в Астраханской, Новгородской и Псковской областях, а также на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов.

Как люди помогают погорельцам

В городе Шадринске Курганской области организовали сбор помощи пострадавшим от природных пожаров, рассказала NEWS.ru местная жительница Елена Федорова. По ее словам, необходимые вещи отправлены погорельцам на 60 легковых машинах и сборы продолжаются.

Фото: kurgan45mchs

Она пояснила, что сбор вещей идет на общественных началах, инициаторы объявили о нем в соцсетях. Принимаются одежда, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, игрушки. Во избежание спекуляций деньги инициаторы сбора не принимают и рекомендуют приобрести на них что-нибудь для погорельцев. По ее словам, многие пострадавшие сами приходят в пункт сбора помощи и берут то, в чем нуждаются.

«У нас полностью сгорело село Юлдус — большая татарская деревня с вековой историей. И село Плоское. Просто слезы наворачиваются. Люди выскакивали в чем были, выходили на трассы, мимо проезжающие машины подбирали их. Много погорельцев забрали родственники из Шадринска. В Юлдусе погорельцы расположены прямо в сельсовете и школе. Из села Плоское всех вывезли. Село Ильтяково эвакуировали в деревню Верхозино», — добавила Федорова.

Она отметила, что местные жители организовали в Шадринске пункт сбора помощи погорельцам. По ее словам, люди приносят постельные принадлежности, продукты питания, одежду и игрушки.

Как жители горящих регионов спасают животных

Около 20 собак удалось спасти зоозащитникам в Курганской области из сгоревшего из-за природных пожаров центра передержки животных, сообщила NEWS.ru волонтер Татьяна. Она рассказала, что уцелевших животных с травмами отвозят в ветеринарные клиники. В некоторых случаях действия волонтеров из-за угрозы жизни ограничивают сотрудники полиции и МЧС.

«Много сбитых собак, метались в панике. Сгорела передержка, где было много животных. Спасли около 20 собак, стояли прям в Тоболе. За остальными не позволили вернуться МЧС и ППС. Много погибло, пострадало животных. Сегодня с шести утра волонтеры на месте в поисках живых, пострадавших и уцелевших. Отвозят в клиники», — добавила Татьяна.

По ее словам, ветеринарные клиники работают в режиме ЧС и делают скидки для пострадавших в размере 30%. Многие откликаются и берут животных на передержку.

Почему горят леса

Массовые пожары на Урале возникли из-за человеческого фактора, сообщил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, возгорания в лесу происходят из-за того, что люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают сухую траву.

«Природных факторов лесных пожаров только два: удар молнии в сухое дерево при грозе без дождя и падение метеорита. Все остальное — причинно-следственная связь из-за действий человека, когда люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают, а потом убегают, не сообщая в экстренные службы», — рассказал Макеев.

Фото: kurgan45mchs/t.me

Он подчеркнул, что быстрому распространению лесных пожаров всегда способствуют отсутствие осадков и сухая прошлогодняя растительность.

«Причиной быстрого распространения огня и в целом пожаров всегда является отсутствие дождей и прошлогодние сухая листва и трава. У них низкая температура воспламенения, из-за чего огонь охватывает большие площади. Плюс сильный ветер и жара», — заявил Макеев.

Как спастись во время лесного пожара

Макеев в разговоре с NEWS.ru отметил: чтобы спастись от лесного пожара, необходимо как можно скорее бежать в другую сторону, желательно ближе к населенным пунктам. По его словам, при необходимости также нужно намочить одежду и дышать через мокрую ткань, которая защитит от последствий для здоровья при вдыхании дыма.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области В с. Успенка продолжается тушение пожара, перешедшего на населенный пункт от верхового лесного пожара Фото: kurgan45mchs/t.me Защита населенных пунктов Курганской области от ландшафтных и лесных пожаров Фото: kurgan45mchs/t.me Защита населенных пунктов Курганской области от ландшафтных и лесных пожаров Фото: kurgan45mchs/t.me С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники Фото: kurgan45mchs/t.me С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 км Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3 км Фото: kurgan45mchs/t.me В Кургане в СНТ «Полянка-2» пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар на общей площади 300 кв. м, площадь ландшафтного пожара составляла 5 га Фото: kurgan45mchs/t.me В Кургане в СНТ «Полянка-2» пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный пожар на общей площади 300 кв. м, площадь ландшафтного пожара составляла 5 га Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара Фото: kurgan45mchs/t.me В Курганской области авиация МЧС России (вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения защищают населённые пункты Носково и Мостовское и деревню Заозерная Варгашинского муниципального округа от лесного пожара Фото: kurgan45mchs/t.me Вертолёт Ми-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии 5 км от которого действовал лесной пожар Фото: kurgan45mchs/t.me Вертолёт Ми-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защитили от огня село Боровлянка Белозерского муниципального округа Курганской области, на расстоянии 5 км от которого действовал лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Авиацией задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области за сегодняшний день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды общей сложностью Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Авиацией задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области за сегодняшний день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды общей сложностью Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Ландшафтный пожар в районе д. Криводанова Тюменского муниципального района ликвидирован Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Ландшафтный пожар в районе д. Криводанова Тюменского муниципального района ликвидирован Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области 4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область) Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области 4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область) Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Дополнительно к месту тушения пожара от Главного управления МЧС по Тюменской области направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек, 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Дополнительно к месту тушения пожара от Главного управления МЧС по Тюменской области направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек, 4 единиц техники. Основные усилия подразделений направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости Сухая трава горит возле деревни Корнилово Варгашинского района Курганской области Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости Сухая трава горит возле деревни Корнилово Варгашинского района Курганской области Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области 4 мая 2023 года в 02 часа 46 минут поступило сообщение о том, что по ул. Новая с. Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области 4 мая 2023 года в 02 часа 46 минут поступило сообщение о том, что по ул. Новая с. Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома Фото: mchs_official/t.me Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим «Чрезвычайная ситуация» Фото: mchs_official/t.me Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим «Чрезвычайная ситуация» Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com

«От лесного пожара гораздо проще спастись, чем от городского. Достаточно сменить свое местоположение на более безопасное, просто убежать. Дым не убивает, огонь — да, может навредить, если человек оказался в западне, он может получить ожоги. Бегите в сторону населенных пунктов, в сторону цивилизации», — рассказал Макеев.