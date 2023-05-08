«Метались в панике»: волонтер о спасении собак от пожаров на Урале Зоозащитники спасли около 20 собак из сгоревшего в Курганской области пункта передержки животных

Фото: МЧС России по Курганской области

Около 20 собак удалось спасти зоозащитникам в Курганской области из сгоревшего из-за природных пожаров центра передержки животных, сообщила NEWS.ru волонтер Татьяна. Она рассказала, что уцелевших животных с травмами отвозят в ветеринарные клиники. В некоторых случаях действия волонтеров из-за угрозы жизни ограничивают сотрудники полиции и МЧС.

Много сбитых собак, метались в панике. Сгорела передержка, где было много животных. Спасли около 20 собак, стояли прям в Тоболе. За остальными не позволили вернуться МЧС и ППС. Много погибло, пострадало животных. Сегодня с шести утра волонтеры на месте в поисках живых, пострадавших и уцелевших. Отвозят в клиники, — рассказала Татьяна.

По ее словам, ветеринарные клиники работают в режиме ЧС и делают скидки для пострадавших в размере 30%. Многие откликаются и берут животных на передержку.

Если честно, мы в шоке, просто плачем. Много растерянных животных, у них стресс. Животных отвезли в клиники, оказывают первую помощь. Кого-то зашили, кого-то под кислород положили, — сообщила волонтер.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения лесных пожаров внутри поселений региона. До этого режим был введен только на лесных массивах. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.