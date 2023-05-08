Эксперт по выживанию рассказал, как спастись от лесного пожара Эксперт по выживанию Макеев: чтобы спастись от лесного пожара, достаточно убежать

Фото: МЧС России по Курганской области

Чтобы спастись от лесного пожара, необходимо как можно скорее бежать в другую сторону, желательно ближе к населенным пунктам, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, при необходимости также нужно намочить одежду и дышать через мокрую ткань, которая защитит от последствий для здоровья при вдыхании дыма.

От лесного пожара гораздо проще спастись, чем от городского. Достаточно сменить свое местоположение на более безопасное, просто убежать. Дым не убивает, огонь — да, может навредить, если человек оказался в западне, он может получить ожоги. Бегите в сторону населенных пунктов, в сторону цивилизации, городов, дорог, если есть возможность, намочите одежду и дышите через мокрую ткань, если много дыма, — сказал Макеев.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.

По последним данным, в результате природных пожаров в регионе погибли шесть человек, еще 14 получили ожоги различной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.