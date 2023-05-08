«Cлезы наворачиваются»: жительница Курганской области рассказала о пожаре Жительница Курганской области рассказала о последствиях пожара в регионе

Фото: МЧС России по Курганской области

Жительница города Шадринск Курганской области Елена Федорова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что после крупного лесного пожара в регионе у многих людей в окрестностях «сгорело все». Женщина отметила, что у нее наворачивались слезы, глядя на то, что осталось после пожара.

У нас полностью сгорело село Юлдус — большая татарская деревня с вековой историей. И село Плоское. Просто слезы наворачиваются. Люди выскакивали в чем были, выходили на трассы, мимо проезжающие машины подбирали их. Много погорельцев забрали родственники из Шадринска. В Юлдусе погорельцы расположены прямо в сельсовете и школе. Из села Плоское всех вывезли. Село Ильтяково эвакуировали в деревню Верхозино, — сказала Федорова.

Она отметила, что местные жители организовали в Шадринске пункт сбора помощи погорельцам. По ее словам, люди приносят постельные принадлежности, продукты питания, одежду и игрушки.

Ранее свердловские власти сообщили, что в регионе бушуют 64 лесных пожара, из которых локализованы только 16. В борьбе с огнем задействованы 4,8 тысячи специалистов и еще около 6 тысяч волонтеров. Привлечено свыше 500 единиц техники, включая самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны.

7 мая власти Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. По данным источников в медицинских кругах, в регионе погибли 6 человек, еще 14 получили ожоги и находятся под присмотром врачей.