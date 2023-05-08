«Отправили 60 машин»: жительница Шадринска рассказала о помощи погорельцам Жители Шадринска в Курганской области отправили помощь погорельцам на 60 легковых машинах

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В городе Шадринске Курганской области организовали сбор помощи пострадавшим от природных пожаров, рассказала NEWS.ru местная жительница Елена Федорова. По ее словам, необходимые вещи отправлены погорельцам на 60 легковых машинах и сборы продолжаются.

Она пояснила, что сбор вещей идет на общественных началах, инициаторы объявили о нем в соцсетях. Принимаются одежда, обувь продукты питания, средства личной гигиены, игрушки. Во избежание спекуляций деньги инициаторы сбора не принимают. Они рекомендуют приобрести на них что-нибудь для погорельцев.

Слава богу, люди хорошие, отзывчивые, с 10 утра не закрываются ворота, отправили более 60 легковых машин. Загрузили мы сейчас пятитонник целиком, двухтонник стоит, грузится, — сказала Федорова.

Она добавила, что многие из погорельцев сами приходят в пункт сбора помощи и берут то, в чем нуждаются.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения лесных пожаров. До этого он действовал только в лесах региона. Согласно последним данным, в области из-за пожаров погибли шесть человек. Еще 14 получили ожоги, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.