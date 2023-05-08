Стало известно, кто виноват в пожарах на Урале Эксперт по выживанию Макеев: пожары на Урале возникли из-за человеческого фактора

Фото: МЧС России по Курганской области

Массовые пожары на Урале возникли из-за человеческого фактора, сообщил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, возгорания в лесу происходят из-за того, что люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают.

Природных факторов лесных пожаров только два: удар молнии в сухое дерево при грозе без дождя и падение метеорита. Все остальное — причинно-следственная связь из-за действий человека, когда люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают, а потом убегают, не сообщая в экстренные службы. А тлеть и гореть продолжает, а когда экстренные службы замечают пожар, то справиться уже намного сложнее из-за площади, очень сложно локализовать. Но, думаю, МЧС РФ справится, но дожди бы помогли, конечно, — сказал Макеев.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения лесных пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.