Легкий самолёт разбился в Рязанской области

https://static.news.ru/photo/286201a2-ac16-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Один человек погиб при крушении самолёта у деревни Авдотьинка Рязанской области. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Упал самолёт у деревни Авдотьинка, предварительно, модель «Бекас», разлива топлива нет, пилот погиб, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что пожара на земле не было. Более того, самолёт упал на достаточном удалении от жилых домов. На месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Отмечается, что Х-32 «Бекас» - лёгкий двухместный многоцелевой самолёт, разработанный харьковской фирмой «Лилиенталь». Он выпускается серийно с 1993 года.

Как писал NEWS.ru, самолёт Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия, пилот госпитализирован.