Крымские власти намерены возродить табаководство в регионе Министр сельского хозяйства Крыма рассказал о планах возродить табаководство в регионе

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В Крыму намерены возродить табаководство, рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук. Он подчеркнул, что ведомство не может не поддерживать эту отрасль даже несмотря на борьбу за здоровый образ жизни в России. Чиновник подчеркнул, что многие инвесторы готовы вложиться в развитие местного табаководства. При этом он пожаловался на отсутствие поддержки отрасли со стороны государства, сообщает «МК в Крыму».

Сейчас идет борьба за здоровый образ жизни, это правильно, но мы не можем не развивать эту отрасль. Есть перспективы и инвесторы, но господдержки отрасли, к сожалению, нет, — заявил Савчук.

Министр добавил, что для выращивания табака нужны особые условия и специальный уход. В Крыму есть специалисты в области табаководства, поэтому в ближайшее время в республике ожидают результатов по возрождению отрасли.

Крымские ученые ранее клонировали 50 тысяч хризантем для местных цветоводов. Сотрудник Крымского федерального университета (КФУ) Лавр Крюков уточнил, что для этого была задействована технология микроклонального размножения растений. Эксперт отметил, что цветы необходимого сорта произвели в культуре in vitro, то есть в искусственной среде.