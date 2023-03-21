Крымские ученые клонировали 50 тысяч хризантем

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Крымские ученые клонировали 50 тысяч хризантем для местных цветоводов, рассказал ученый Крымского федерального университета (КФУ) Лавр Крюков. По его словам, для этого была задействована технология микроклонального размножения растений. Эксперт уточнил, что цветы необходимого сорта произвели в культуре in vitro, то есть в искусственной среде, пишет «МК в Крыму».

Для клонирования использовалась технология микроклонального размножения растений. С учетом разработки протокола весь процесс занял год, — рассказал Крюков.

Ученый добавил, что после клонирования хризантемы успешно пересадили в теплицы. Он подчеркнул, что не может назвать сорт цветов из-за условий коммерческой тайны.

Крымские ученые также изучают изменения растений при регенерации из культивируемых клеток. Помимо того, в КФУ разрабатывают системы быстрой и эффективной идентификации патогенов, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России за три года количество цветочных магазинов сократилось на 17,9%. Аналитики сервиса подсчитали, что в январе 2020 года в цветочном бизнесе работало 24 546 компаний, а в марте 2023 года этот показатель уменьшился до 20 153. Таким образом, за три года закрылось более четырех тысяч цветочных магазинов.