Крымчанин испортил и съел свой бюллетень на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выборах президента России в Керчи молодой человек испортил и съел свой бюллетень на избирательном участке, рассказал глава крымского избиркома Михаил Малышев. По его словам, которые приводит РИА Новости, правоохранительные органы проводят проверку в отношении нарушителя.

[Он] хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал. И, чтобы не оставить следов, съел, — рассказал Малышев.

Глава избиркома Крыма указал, что это произошло в Керчи в третий день голосования, 17 марта. По его словам, избиратель провел в кабинке для голосования около пяти минут, что вызвало подозрения у членов комиссии. Оказалось, что он рисовал на бюллетене «определенные знаки». Какие именно, Малышев не уточнил.

Ранее в Москве завели уголовное дело на местную жительницу, которая 15 марта залила зеленкой урну на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. СМИ писали, что москвичку инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. Нарушительница попала на видео, ее сразу задержали. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминалист Михаил Игнатов ранее усомнился, что человек, пребывающий в здравом уме, способен по собственному желанию испортить бюллетень для голосования. По мнению эксперта, россияне, которые пошли на такой шаг, сделали это по указанию других лиц, возможно, связанных с Украиной.