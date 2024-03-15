«Не по своей воле»: криминалист оценил порчу бюллетеней на выборах Криминалист Игнатов увидел украинский след в порче бюллетеней на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормальный человек в трезвом уме и здравой памяти никогда не пойдет портить бюллетень, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, этим можно заняться только за гонорар и поэтому на 99% это организовано из Украины.

По его словам, обывателей вообще не загонишь на выборы. Однако кто-то идет, специально портит бюллетени, понимая, что есть вероятность быть задержанным. Криминалист не стал исключать и «тупость людей», но заложил на нее лишь 1%.

С большой долей вероятности могу предположить, что нормальный человек в трезвом уме и здравой памяти никогда не пойдет портить бюллетень. Ему это не нужно. Значит это не по своей воле, значит за это обещали гонорар. У человека был личный интерес, просто так делать не будут. На 99% это организовано из Украины. Украина хочет внести черную лепту в проводимые выборы, — заявил Игнатов.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело после того, как местный житель вылил жидкость зеленого цвета в урну для голосования. Инцидент произошел в Азовском районе, подозреваемого задержали.

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее также задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не пострадали.