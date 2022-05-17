Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в своём Telegram-канале, что Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».
Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобождённом Херсоне. Крым — это регион-партнёр для освобождённых территорий. <…> Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областям интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут, — сообщил он.
Ранее стало известно, что заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости его власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он. Исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей, подчеркнул Стремоусов.
7 мая Аксёнов заявил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти. Территория полностью освобождена от националистов.