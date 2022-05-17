«Крымчане готовы помочь»: Аксёнов об интеграции областей Украины в РФ Аксёнов: власти Крыма готовы помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в Россию

Глава Крыма Сергей Аксёнов / Фото vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в своём Telegram-канале, что Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».

Сегодня, спустя долгие годы, побывал в освобождённом Херсоне. Крым — это регион-партнёр для освобождённых территорий. <…> Крымчане готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областям интегрироваться и преодолеть все трудности, которые возникнут, — сообщил он.

Ранее стало известно, что заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости его власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он. Исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей, подчеркнул Стремоусов.

7 мая Аксёнов заявил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти. Территория полностью освобождена от националистов.