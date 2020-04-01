Крым остановил автобусное сообщение из-за коронавируса

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Коронавирус диагностировали ещё у двоих человек в Калужской области. Всего на лечении находятся четыре человека. Об этом заявил врио губернатора Владислав Шапша.

На сегодняшний день в регионе подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из них выздоровел, — написал Шапша. По его словам, у пациентов хорошее самочувствие, нет температуры. Все заболевшие —...