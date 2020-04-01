Крым остановил автобусное сообщение из-за коронавируса

Власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля 2020 года.
Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего и международного сообщений, — заявили представители регионального правительства.
Также ограничения коснутся перевозок морским транспортом, движения маломерных грузов и работы такси. Помимо этого, гражданам запретят покидать места проживания.
Как ранее писал NEWS.ru, из-за вспышки коронавируса власти Крыма приняли решение о закрытии лесов для посещения туристами. По данным администрации, 28 и 29 марта в них отдохнули около 7,5 тысячи человек.
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