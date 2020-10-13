Кружки и секции Москвы не будут работать до 1 ноября

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Московские учреждения дополнительного образования не будут работать с 19 октября по 1 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 г. работать не будут, — сообщил в своём блоге градоначальник.

Как пояснил Собянин, такая мера необходима для сокращения количества контактов. Он также рекомендовал негосударственным образовательным организациям принять аналогичное решение.

Как писал NEWS.ru, московские школьники, обучающиеся в 6–11-х классах, будут учиться в дистанционном режиме с 19 октября по 1 ноября. Учащиеся 1–5-х классов вернутся за парты 19 октября и продолжат обучение в обычном режиме. Мэр объяснил такое решение тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей.