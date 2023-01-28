Краснодарец в делирии испугался китайцев и убил онкобольного пенсионера Пьяный пациент в Краснодаре насмерть забил соседа по палате кружкой

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В Краснодаре мужчину в состоянии делирия (нарушение сознания в состоянии алкогольного опьянения) доставили в отделение Первой клинической больницы, где в итоге убил онкобольного соседа по палате, передает Telegram-канал Kub Mash. Санитары не успели успокоить неадекватного мужчину и от побоев пострадал еще один сосед агрессора.

Мужчина оказался в стационаре из-за обострения хронического воспаления печени, связанного с алкоголизмом. С ним в палате оказались двое мужчин старше 70 лет. У обоих диагностированы терминальные стадии рака, никто из них не мог самостоятельно передвигаться.

Алкоголизированному пациенту в какой-то момент показалось, что соседи по палате — это китайцы, которые угрожают его безопасности. Так он объяснился позже перед санитарами больницы. Больной напал на мнимых недоброжелателей, используя попавшуюся под руку металлическую кружку как оружие. Мужчина избивал пенсионеров по голове, из-за чего один из них скончался от кровоизлияния в мозг.

Сейчас подозреваемый переведен в психиатрическое отделение.

Ранее другой житель Краснодара два часа проходил с огнестрельным ранением в грудной клетке, поскольку стеснялся беспокоить врачей скорой помощи и дочь. Мужчина случайно выстрелил в себя, когда чистил найденное ружье. Дочь, узнав о произошедшем, сначала не поверила отцу, поскольку тот часто выпивал, но попросила супруга сходить в квартиру к старшему родственнику. Зять обнаружил тестя в крови и вызвал медиков.