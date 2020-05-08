Коронавирус унёс жизнь третьего пациента в Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/262c792a-9150-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина, госпитализированный с симптомами ОРВИ, стал третьим умершим пациентом с подтверждённым коронавирусом в Тамбовской области.

Мужчина обратился за медицинской помощью только спустя три дня после появления симптомов острой респираторной инфекции. Восьмидесятилетнего пациента госпитализировали с подозрением на внебольничную пневмонию в обсервационную палату Никифоровской центральной райбольницы и обследовали на коронавирус, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление администрации региона.

После получения положительного результата теста на CОVID-19 при переводе в специализированное отделение для лечения пневмоний, вызванных коронавирусом, при нарастающих явлениях отёка лёгких наступила смерть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пенсионера имелись сопутствующие заболевания — ожирение, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Ранее NEWS.ru писал, что годовалая девочка заразилась коронавирусной инфекцией в Тамбовской области. Помимо неё, диагноз за сутки, по данным на 4 мая, подтверждён ещё у 52 жителей региона. В их числе — 21 мужчина и 29 женщин в возрасте от 23 до 83 лет. Помимо малышки, в числе заболевших ещё двое детей — 13 и 15 лет.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.