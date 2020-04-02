Коронавирус диагностировали во всех регионах Урала

https://static.news.ru/photo/b33d8f04-74b6-11ea-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе диагностировали два случая заражения COVID-19. Так, коронавирусную инфекцию зафиксировали во всех регионах Урала.

До этого инфекция была зафиксирована в пяти регионах Уральского федерального округа: Курганской, Тюменской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В мире уже насчитывается 927,925 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, скончались 46,616 тыс. человек, поправились более 190 тысяч. На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 215,417 тыс. инфицированных и 5,116 тыс. смертельных случаев. В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13,155 тыс. жертв и 110,574 тыс. заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 102,136 тыс. случаев заболевания и скончались более 9 тыс. человек. В материковом Китае зафиксировано 83,189 тыс. заболевших и 3,312 умерших. В Иране — 47,593 тыс. заболевших и более 3 тыс. скончавшихся.

Ранее в Свердловской области число заразившихся COVID-19 за последние два дня достигло 33 человек. Среди них оказались и пожилые супруги из Заречного. Коронавирусную инфекцию они подхватили от вернувшейся из Соединённых Штатов дочери, писал NEWS.ru.