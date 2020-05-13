Конкурс «Московское качество» стартует 14 мая

https://static.news.ru/photo/2042d8a2-953c-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московское качество/facebook.com

В столице 14 мая стартует ежегодный конкурс «Московское качество». Уже в шестой раз горожане помогут выбрать лучшие товары и услуги, производимые или реализуемые в Москве, а эксперты назовут победителей.

Мероприятие организуют Московская торгово-промышленная палата совместно с газетой «Вечерняя Москва» под патронатом Московской городской думы.

Претендентов на победу москвичи смогут выбрать путём голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru, и только после этого экспертный совет с учётом мнения горожан назовёт лучших в каждой категории.

В этом году московские товары, сервисы и услуги будут представлены в номинациях «Хлебобулочные и кондитерские изделия», «Молоко и молочная продукция», «Сыры отечественных производителей», «Коммуникация управляющих компаний с жителями» и «Дистанционные сервисы и услуги».

Как писал NEWS.ru, о возможности постепенного открытия МФЦ в столице в ближайшее время сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что при этом всё же лучше учить людей, в первую очередь пожилых, получать услуги онлайн. Отмечается, что сейчас многофункциональные центры не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения.