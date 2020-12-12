Киллер из Твери заявил, что заказчик убийства Михаила Круга на свободе

https://static.news.ru/photo/30a95330-3d6e-11eb-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Член банды «Тверские волки», киллер Александр Осипов заявил, что шансонье Михаила Круга «заказали», а не случайно убили при ограблении. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Ранее сообщалось, что согласно версии СК, Круг был убит Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым, и лишь по той причине, что он застал их во время кражи. Злоумышленники решили ограбить дом Круга после того, как музыкант отказал лидеру «Тверских волков» Александру Костенко, предлагавшему певцу покровительство за определённую плату.

Костенко поручил своим подручным пробраться в дом Круга и похитить ценные вещи, чтобы впоследствии шансонье был вынужден обратиться к нему за помощью в поисках воров. Однако в ночь с 30 июня на 1 июля, когда грабители проникли в дом Круга, певец с семьёй вернулся домой и погиб.

При этом сам Веселов был убит в 2003 году Осиповым, а уголовное дело против Агеева, отбывающего пожизненный срок за другие преступления, отказались возбуждать по причине истечения срока давности.

Сейчас Осипов выдвинул другую версию. Он отметил, что у Костенко были определённые финансисты и один из них заказал не ограбление, а конкретно убийство Круга.

Кругу сделали два предложения: раскрутить водку и делать отчисления с концертов. Мишка отказался, — цитирует Осипова «МК».

Именно по этой причине предприниматель и заказал убийство Круга, заявил он. Осипов добавил, что знает имя, фамилию и отчество заказчика и уже сообщил об этом в Следственный комитет.

Как писал NEWS.ru, с самого начала вокруг убийства строилось множество версий. Продюсер Вадим Цыганов полагал, что имела место попытка ограбления. Популярной была и версия заказного убийства. В 2008 году в Твери арестовали банду «Тверские волки», в одном из членов которой вдова музыканта Ирина Круг опознала человека, проникшего в ту ночь в их дом.