Калининградский губернатор захотел возвращения СССР

https://static.news.ru/photo/4dea90ac-b8c1-11eb-ba14-96000091f725_660.jpg Антон Алиханов Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что хочет восстановления Советского Союза. Об этом он заявил в ходе ответа на вопросы депутатов после отчёта перед местным парламентом, передаёт «Клопс».

Моё мнение, что было бы, конечно, хорошо и замечательно, чтобы семья советских народов когда-нибудь воссоединилась бы снова. Я не шучу, я считаю таким образом, — подчеркнул он.

Политик отметил, что его семья пострадала от распада СССР. Он добавил, что испытывает гордость от того, что родился в этой стране.

По его мнению, все жители бывших республик Советского Союза — один народ, который думает на русском языке.

Да, на белорусском и украинском думают и говорят. Но мне кажется, что ни в Российской империи, ни в Советском Союзе малые народы никто особо не притеснял, — сказал Алиханов.

Такое заявление он сделал в ответ на слова депутата от КПРФ Виталия Садкова, который упрекнул политика в демонтаже недостроенного Дома Советов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью. Спецпредставитель президента добавил, что со временем такое положение дел в стране вызывало у него всё более сильное отвращение. Его взросление пришлось именно на период позднего СССР, уточнил Чубайс. Политические взгляды Чубайса нередко приводили к спорам со старшим братом и отцом — ветераном Великой Отечественной войны и преподавателем марксизма-ленинизма.