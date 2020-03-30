Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о реакции жителей республики на меры по борьбе с коронавирусом. По его словам, к ним отнеслись с одобрением.
Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сёл. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно, — заявил Кадыров.
Он также добавил, что власти региона стремятся разорвать цепочку распространения вируса. На данный момент в Чечне закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе и развлекательные центры.
По словам Кадырова, улицы Грозного патрулируют полицейские, которые через громкоговорители призывают население не выходить из дома.
NEWS.ru ранее писал, что чеченский муфтий отменил пятничную молитву из-за коронавируса.
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