Кабмин выделил регионам свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Правительство России выделило более 7,3 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы правительства, эти средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции.

Ранее Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. По его словам, от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.

Выступая на заседании правительства 27 января, глава кабмина подчеркнул, что в связи с особенностями течения «омикрона» люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. В результате именно на них ложится основная нагрузка. В таких условиях важно обеспечить их стабильную работу.

26 января Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 20 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19. Большая часть этих средств — свыше 15 млрд рублей — будет направлена на закупку не зарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.

Приобретением медпрепаратов будет заниматься подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Затем лекарства будут направляться в федеральные медорганизации, региональные больницы и поликлиники.