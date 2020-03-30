https://static.news.ru/photo/1f97c742-728b-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 77 регионам 33,4 млрд рублей для оборудования больниц необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минздрав должен предоставить в правительство отчёт об использовании средств до 15 апреля.

NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к концу недели на территории страны ещё минимум две больницы будут работать с пациентами, заражёнными коронавирусом нового типа. Всего в медицинских учреждениях по стране находятся 1,5 тысяч человек с коронавирусом, из них 32 в тяжёлом состоянии. Всего в России для больных COVID-19 подготовлено 78 тысяч коек.

В настоящий момент в мире зафиксировано более 723 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли свыше 33 тысяч, поправилась 151 тысяча человек.

В России коронавирус диагностирован у 1836 человек, 66 пациентов были выписаны, умерли девять человек. В Москве число заболевших достигло 1226 человек.