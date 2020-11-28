Кабмин направит регионам 1,4 млрд рублей на закупку медицинского транспорта

https://static.news.ru/photo/840bc1ec-3211-11eb-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России планирует в ближайшее время выделить более 1,4 млрд рублей на закупку медицинского транспорта для сёл в регионах.

Почти полтора миллиарда рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Отмечается, что изначально эти средства должны были быть выделены в 2021 году, однако с учётом эпидемиологической обстановки в правительстве решили ускорить процесс.

На предоставленные федеральным правительством средства регионы закупят две тысячи автомобилей для поликлиник, районных больниц и других медучреждений. Эти машины будут использоваться для выездов врачей на дом, перевозки пациентов в больницы и доставки лекарств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19.