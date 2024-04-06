Истощенного тюлененка спасли благодаря бдительному полицейскому

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Специалисты из Фонда друзей балтийской нерпы спасли истощенного тюлененка в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. Вместе с ним волонтеры обнаружили детеныша нерпы, которого исклевали птицы, обоих животных отправили на реабилитацию. Как уточняет канал, волонтеров вызвал полицейский, который заметил тюленя на побережье Финского залива, страж порядка пробыл на месте, пока не приехали специалисты.

Ранее сотрудники центра «Тигр» в Приморском крае обнаружили гималайского медвежонка неподалеку от въезда на территорию этой организации. На вид маленькому самцу было около месяца, его вес составлял 2,5 килограмма. Волонтеры решили приучить животное к соске и адаптировать к новым условиям.

До этого в городе Находке Приморского края школьники во время прогулки нашли собаку, зажатую бетонной плитой. Подростки не смогли достать животное самостоятельно, поэтому вызвали МЧС. Ветеринары советовали усыпить собаку, но одна из девочек забрала ее, назвала Диной и выходила.

В начале апреля спасатели помогли бобру, затерявшемуся в спальном районе Санкт-Петербурга и терроризировавшему горожан. Они забрали агрессивного грызуна и отправили в Южно-Приморский парк, откуда он поплыл к Финскому заливу искать новый дом.