В Находке подростки спасли придавленную плитой собаку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Находке Приморского края школьники спасли собаку, которую зажало бетонной плитой, передает Telegram-канал Amur Mаsh. Подростки обнаружили животное во время прогулки. Самостоятельно достать пса они не смогли, поэтому вызвали МЧС.

После этого подростки взяли здоровье животного под свой контроль. Собаку поселили у одной из школьниц. Хотя ветеринары советовали усыпить пса, школьники решили выходить животное. Рентгеновские снимки показали переломы крестца и подвздошной кости. Собаку назвали Диной. Сейчас она передвигается с трудом, но постепенно идет на поправку и много ест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли собаку, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы. Инцидент произошел в Мытищах. Пострадавшим животным оказался 10-летний пес по кличке Умка. Прибывшие на место спасатели вытащили собаку из-подо льда с помощью снаряжения для сапсерфинга. Вскоре очевидцы нашли хозяина животного, который в срочном порядке отвез домашнего питомца в ветеринарную клинику, чтобы убедиться, что здоровью пса ничего не угрожает.