В Москве спасли провалившуюся под лед собаку Умку

Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas

В Москве спасли собаку, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы в Мытищах, сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба». Пострадавшим животным оказался 10-летний пес по кличке Умка.

В службу экстренных вызовов 112 обратилась очевидец, который заметил посередине водоема животное, отчаянно пытающееся выбраться из майны на лед. Оперативно прибыв на место вызова, пожарные приступили к спасению бедолаги. Видно было, что силы у несчастного заканчиваются, пес уже практически не шевелился от холода, — сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели вытащили собаку из-подо льда с помощью снаряжения для сапсерфинга. Вскоре очевидцы нашли хозяина животного, который в срочном порядке отвез домашнего питомца в ветеринарную клинику, чтобы убедиться, что здоровью пса ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что семья из района Северное Тушино в Москве больше месяца вылавливала куницу, чтобы вернуть ее в дикую природу. Жители столицы подкармливали зверька, после чего хитростью заманили его в котоловку и отвезли в лес под Зеленоградом.