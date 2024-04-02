Агрессивный грызун все утро терроризировал спальный район Петербурга В Петербурге огромный бобр терроризировал спальный район

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В спальный район Петербурга 2 марта нагрянул необычный гость: на улицах бегал и прыгал огромный бобр. Грызуна, терроризировавшего горожан, отправили в Южно-Приморский парк, рассказали в комитете по природопользованию.

Утром жители проспекта Героев увидели на улице бобра, случайно забредшего в город. Он вел себя довольно агрессивно и даже напал на мужчину с пакетом еды.

Позже приехали сотрудники комитета по природопользованию и доставили бобра к Дудергофскому каналу, откуда он сможет попасть в Финский залив. В естественной среде грызун сможет продолжить поиски нового дома. В ведомстве также уточнили, что животное теперь в безопасности и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Южном Бутово спасатели отловили ондатру, которую местные жители приняли за большую крысу. Животное бегало по подвальному помещению на улице Академика Семенова. Его выпустили в ближайший водоем.

До этого в приморском Арсеньеве раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику. Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения. Полицейские вместе с сотрудниками Госохотнадзора поймали его и отвезли в заказник регионального значения «Тихий».