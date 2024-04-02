В Приморье выхаживают месячного медвежонка-подкидыша

Фото: MediaDrumWorld/XINHUA/Global Look Press

Гималайский медвежонок нашел приют в центре «Тигр» в Приморском крае. Волонтеры будут приучать животное к соске и адаптировать к новым условиям.

В центре уточнили, что сотрудники обнаружили медвежонка у въезда и забрали сироту. На вид маленькому самцу около месяца, его вес составляет 2,5 килограмма.

У нас медвежье пополнение: сегодня нашли третьего медвежонка у въезда в центр, — сказано в сообщении.

В центре также отметили, что детеныш стал самым их маленьким воспитанником. Сотрудники «Тигра» помогли еще двум гималайским медвежатам. Пока что они много спят и просыпаются, только чтобы поесть, но за ними следят круглосуточно.

Ранее в Петербурге спасатели помогли бобру, затерявшемуся в спальном районе и терроризировавшему горожан. Они забрали агрессивного грызуна и отправили в Южно-Приморский парк, откуда он поплыл к Финскому заливу искать новый дом.

До этого в городе Находке Приморского края школьники во время прогулки нашли собаку, зажатую бетонной плитой. Подростки не смогли достать животное самостоятельно, поэтому вызвали МЧС. Ветеринары советовали усыпить собаку, но одна из девочек забрала ее, назвала Диной и выходила.