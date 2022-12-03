Инструктор по дайвингу получил 3,5 года колонии из-за гибели туриста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Иркутской области суд приговорил инструктора по дайвингу к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о гибели начинающего дайвера. Он был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел летом 2020 года. Местный житель и его знакомая, решившие позаниматься дайвингом на Байкале, обратились к инструктору. Тот дал им краткий инструктаж и показал основные упражнения при погружении.

В ходе их выполнения под водой у женщины началась паника, и она вернулась на берег. Инструктор и мужчина продолжили погружение, хотя поверхность воды была неспокойной, а видимость – плохой. Они опустили на глубину свыше 12 метров, что людям, не имеющим специальной подготовки, делать запрещено. В результате мужчина получил баротравму легких и скончался.

Следствие пришло к выводу, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провел с туристами должный инструктаж по технике безопасности и не проверил состояние их здоровья.

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