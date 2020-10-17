Информацию о стерилизации людей в уральском пансионате проверит омбудсмен

https://static.news.ru/photo/249835e0-110c-11eb-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zabota090.msp.midural.ru

Проверка начата после появления информации о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге, сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором женщина, предположительно, проживающая в указанном учреждении, рассказывает о случаях принудительной стерилизации за его стенами.

Раньше были жалобы, что медицинская стерилизация была показана. Семья была, они пожаловались. Мы знали, что их убеждают. Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку, — цитирует Мерзлякову ТАСС.

Также добавила, что у пансионата будут затребованы необходимые для прояснения ситуации документы.

Проверку также проводит Министерство социальной политики Свердловской области.

Как писал NEWS.ru ранее, индивидуальный предприниматель Владимир Букреев, который является организатором одного из пансионатов в Саратове, где пожилых постояльцев держали в подвальном помещении, сбежал после решения суда о временном закрытии учреждения. Об этом сообщила региональная прокуратура.