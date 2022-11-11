Губернатору Подмосковья разрешили избираться больше двух раз подряд Депутаты Мособлдумы разрешили губернатору Подмосковья избираться больше двух раз подряд

Фото: mosreg.ru

Андрей Воробьев

Мособлдума приняла новый устав, по которому снимаются ограничения по количеству сроков избрания на должность губернатора, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В прежней редакции было указано, что губернатор Московской области избирается на срок пять лет и не может замещать должность более двух сроков подряд.

Регион может вносить или не вносить в свой устав норму об ограничении сроков нахождения в должности губернатора. В новом уставе эту норму убрали, — говорится в сообщении представителя органа Александра Федоренко.

Сейчас губернатор региона Андрей Воробьев находится на втором сроке правления, следующие выборы состоятся в 2023 году.

3 ноября издание «Ведомости» сообщило, что регионы начали обсуждать с администрацией президента возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах Федерации, где они остались. Издание отмечает, что сделать это будет проблематично, а предлогом для отмены может стать экономия средств.

Источники, близкие к администрации президента, подтвердили, что обсуждается возможность отмены прямых мэрских выборов в Хабаровске: по их данным, окончательного решения на этот счет еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 года. Среди сторонников отмены прямых выборов значится новый глава края Михаил Дегтярев, которому, как отмечает газета, «нужен свой человек» на посту мэра, поскольку в Хабаровске «продолжается противостояние губернатора и местных элит, контролирующих гордуму». 15 ноября в Томске также пройдут публичные слушания по вопросу отмены прямых выборов градоначальника.