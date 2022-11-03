«Ведомости»: в регионах заговорили об отмене прямых выборов мэров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регионы начали обсуждать с администрацией президента возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах Федерации, где они остались, пишут «Ведомости». Издание отмечает, что сделать это будет проблематично, а предлогом для отмены может стать экономия средств.

Источники, близкие к администрации президента, подтвердили, что обсуждается возможность отмены прямых мэрских выборов в Хабаровске: по их данным, окончательного решения на этот счет еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 года. Среди сторонников отмены прямых выборов значится новый глава края Михаил Дегтярев, которому, как отмечает газета, «нужен свой человек» на посту мэра, поскольку в Хабаровске «продолжается противостояние губернатора и местных элит, контролирующих гордуму». 15 ноября в Томске также пройдут публичные слушания по вопросу отмены прямых выборов градоначальника.

Отмечается, что и Томск, и Хабаровск считаются протестными территориями и это сказывается в том числе на результатах выборов. Поскольку в административных центрах этих регионов выборы должны пройти уже осенью 2023 года, то в первую очередь вопрос стоит именно по ним, говорит источник, близкий к администрации президента. На федеральном же уровне решений по отмене прямых выборов не будет из-за токсичности этой темы.

Еще один собеседник издания полагает, что в администрации президента нацелены не столько на отмену прямых выборов, сколько на намерение их не возвращать. Губернаторы также выступают за отмену выборов, аргументируя это необходимостью направить деньги на спецоперацию. В свою очередь политолог Александр Немцев отмечает, что выборы мэров в крупных городах волнуют людей и отменить их будет непросто, хотя в обозримом будущем эта инициатива может быть поддержана ради экономии средств.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не планируют традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса, поскольку главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации. Отмечается, что те, кто справится с этой задачей, сохранят свои посты как минимум до конца этого года, однако к весне 2023-го отставки все же не исключены.