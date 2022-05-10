Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о сложении полномочий. Глава региона объяснил своё решение тем, что его второй срок пребывания на данном посту подошёл к концу. Он отметил, что его решение поддержал президент России Владимир Путин. Его заявление приводится в Telegram-канале местной администрации.