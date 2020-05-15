Губернатор Саратова сообщил об ажиотаже вокруг выплат на детей

https://static.news.ru/photo/40a157a8-96f0-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что отсутствие чёткой и понятной информации для населения по выплатам на детей от 3 до 16 лет спровоцировало очереди и небывалый ажиотаж.

Двенадцатого мая у саратовских отделений Пенсионного фонда создавались очереди, что само по себе недопустимо. Не может стать оправданием даже тот факт, что случился временный сбой на портале госуслуг, — цитирует губернатора РИА Новости.

Он также подчеркнул, что необходимо было заранее принять превентивные организационные меры для исключения скопления людей у входа в здание.

Этот пример ещё раз показывает, как важно прогнозировать возможное развитие любых событий с позиции безопасности, — подчеркнул Радаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане РФ подали более пяти миллионов заявок на выплаты на детей.