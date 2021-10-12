Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «ГТРК Самара» заявил, что в регионе сложилась критическая ситуация из-за коронавируса. По его мнению, существует угроза локдауна.

Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает, — сказал Азаров.

Губернатор подчеркнул, что локдаун до сих пор не ввели, поскольку у жителей есть возможность сделать прививку от коронавируса. Для этого в области открыты 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные. По его словам, на сегодняшний день в регионе от COVID-19 привились уже 1,16 млн человек.

Азаров пояснил, что прививка не защищает полностью от риска заразиться, но болеют только 4% от вакцинированных, что в 25 раз меньше, чем среди непривитых. Он также напомнил, что ежедневно в Самарской области выявляется свыше 700 инфицированных — это один из самых высоких показателей в России.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия, при которых могут ввести новый локдаун в России. Это появление нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции. Однако, по мнению врача, вероятность появления нового высокопатогенного штамма мала.