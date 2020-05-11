Губернатор Ленинградской области Дрозденко переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что переболел коронавирусом. Он сообщил, что проходил лечение под наблюдением врачей в домашних условиях.
Замерили температуру, она была высокая. Я тут же попросил взять анализ крови и взять анализ на COVID. Они взяли анализы… Утром мне лучше не стало, — сказал он в интервью «ЛенТВ24».
Затем, по словам губернатора, ему пришло сообщение от врача с положительным результатом теста и предложением о госпитализации.
Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин дал новые поручения руководителям субъектов по мерам борьбы с коронавирусом. В частности, глава государства потребовал уделять внимание диагностике и лечению больных внебольничной пневмонией и ОРВИ.
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