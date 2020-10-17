Губернатор Хакасии заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/23ad721c-1062-11eb-a531-fa163e074e61_660.jpg Валентин Коновалов Фото: r-19.ru

Коронавирус подтвердился у главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом чиновник рассказал в Instagram и заверил, что продолжит работать в удалённом режиме.

На самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме, — рассказал Коновалов.

При этом хакасский губернатор подчеркнул, что от опасного заболевания не застрахован никто, и призвал соблюдать меры профилактики.

В субботу коронавирус обнаружили у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева. Российская актриса Кристина Асмус тоже заболела коронавирусной инфекцией на этой неделе. Первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов.

Как писал NEWS.ru, на Сахалине зафиксирована первая смерть от коронавируса.