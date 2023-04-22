МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен

Фото: beladm31/t.me

На месте происшествия

В главном управлении МЧС сообщили, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не является взрывоопасным, передает РИА Новости. Глава ведомства Сергей Потапов уточнил, что на месте обнаружения бомбы продолжают работать взрывотехники. В перспективе авиабомбу вывезут на полигон для уничтожения.

Сейчас специалисты взрывотехники оценили обстановку и, по их мнению, по экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен... После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения, — заявил Потапов.

Telegram-канал Redovka отмечает, что этот факт подтверждают фотографии с места. У бомбы отсутствует взрыватель на носу.

Днем 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах эвакуировать жителей 17 домов из-за обнаруженной поблизости авиабомбы. Вечером 20 апреля 2023-го в Белгороде прогремел взрыв, оставивший после себя 20-метровую воронку.