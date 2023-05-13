Группировка «Юг» по наводке «Спарты» уничтожила украинскую РЛС

Фото: Мо РФ

Подразделение военной группы «Юг» Вооруженных сил РФ уничтожило украинскую радиолокационную станцию (РЛС) на Донецком направлении, передает РИА Новости. Данные были получены от разведчика батальона «Спарта».

Согласно предоставленной информации, оператор беспилотного летательного аппарата определил расположение украинской РЛС. Затем координаты были переданы расчету гаубицы Д-30.

Российские военные нанесли удар фугасными снарядами под корректировку оператора беспилотника. Судя по характерному облаку дыма, позиция украинских вооруженных сил была успешно поражена.

Ранее подразделения российской военной группировки «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении украинские артиллерийские позиции. Кроме того, была ликвидирована американская гаубица M777.

3 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского танка на Донецком направлении в зоне СВО. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, суммарно на Донецком направлении были убиты около 385 украинских военных, а также уничтожены 11 единиц техники.