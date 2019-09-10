https://static.news.ru/photo/6921b7ce-d3b7-11e9-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами не осуществили 11 российских регионов. Среди них оказались Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области.

Руководство ещё восьми регионов не выполнило работу полностью — региональный оператор выбран по одной из трёх территориальных зон. К таким субъектам относятся Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл.

По данным газеты « Коммерсант », в Архангельской области региональные операторы решили расторгнуть контракты. Во Владимирской области сложилась такая же ситуация из-за того, что оператор не смог договориться с подрядчиками о вывозе мусора. В них и в ряде других регионов срок вступления в действие соответствующей реформы перенесён на начало 2020 года.

В Госдуме подчеркнули, что сложившаяся ситуация является грубым нарушением законодательства.

По словам замглавы Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслава Духина, в свою очередь Московская область находится в «зелёной зоне» благодаря электронной модели территориальной схемы, работе сразу нескольких региональных операторов и активному созданию новой инфраструктуры, необходимых для реализации реформы, передаёт телеканал « 360 ».

Как писал News.ru, РЭО, занимающийся вопросами сбора и переработки мусора, проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришёл к выводу, что многие из них сделаны некорректно. Во многие схемы не были включены будущие полигоны и перерабатывающие заводы, не указаны сроки ввода их в эксплуатацию, а также не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора.