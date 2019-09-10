Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами не осуществили 11 российских регионов. Среди них оказались Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области.
Руководство ещё восьми регионов не выполнило работу полностью — региональный оператор выбран по одной из трёх территориальных зон. К таким субъектам относятся Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл.
По данным газеты «
В Госдуме подчеркнули, что сложившаяся ситуация является грубым нарушением законодательства.
По словам замглавы Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслава Духина, в свою очередь Московская область находится в «зелёной зоне» благодаря электронной модели территориальной схемы, работе сразу нескольких региональных операторов и активному созданию новой инфраструктуры, необходимых для реализации реформы, передаёт телеканал «
Как писал News.ru, РЭО, занимающийся вопросами сбора и переработки мусора, проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришёл к выводу, что многие из них сделаны некорректно. Во многие схемы не были включены будущие полигоны и перерабатывающие заводы, не указаны сроки ввода их в эксплуатацию, а также не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора.