https://static.news.ru/photo/6d986612-cfdf-11e9-9c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский экологический оператор (РЭО), занимающийся вопросами сбора и переработки мусора, проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришёл к выводу, что многие из них сделаны некорректно. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Вячеслав Духин.

Самый большой недостаток в схемах — отсутствие информации о перспективных объектах инфраструктуры, — цитирует телеканал «360» Духина.

Во многие схемы не были включены будущие полигоны и перерабатывающие заводы, не указаны сроки ввода их в эксплуатацию, а также не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора. По оценке РЭО, наиболее удачную схему разработали в Тульской области.

Как писал News.ru, российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за границей. В 2018 году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее. Рынок пластиков является крайне привлекательным для переработчиков с точки зрения стоимости вторсырья и спроса на него. Закупать такой мусор в России у них не получается, поскольку не отлажена система раздельного сбора отходов. Сейчас 94% мусора увозится на свалку.