https://static.news.ru/photo/68428358-524f-11ea-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли президентский законопроект. Он предполагает введение в России звания «Город трудовой доблести». Его планируют присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы.

Мы принимаем этот законопроект без поправок, нет таблицы поправок, рекомендуемых к принятию, мы поддерживаем законопроект в редакции, предложенной президентом. На этой неделе мы примем этот закон во втором и в третьем чтениях, — цитирует ТАСС первого замглаву думских единороссов Андрея Исаева.

Помимо присвоения звания, в городах-героях будут устанавливать памятные стелы с изображением герба, а также организовывать возле них публичные мероприятия за счёт бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и других источников.

NEWS.ru сообщал об инициативе по присвоению звания «Город трудовой доблести» в декабре 2019 года. Она была разработана в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы.