Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, вновь заразился этой инфекцией. Об этом руководитель региона рассказал в видеообращении в социальной сети.
Я опять здесь — в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения, — сказал Кара-оол.
В первый раз об инфицировании коронавирусом глава Тувы сообщил в соцсетях 25 мая. Вместе с ним были госпитализированы ещё несколько чиновников. Шолбан Кара-оол заявил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность». Но при этом политик отметил старания врачей, писал NEWS.ru.
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