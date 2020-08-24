Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

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Детям, пострадавшим в результате взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле, предоставят все необходимые для учёбы школьные принадлежности, следует из сообщения пресс-службы мэрии города.

Людям будут выданы предметы первой необходимости, продукты и лекарства, а школьники будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС. Согласно данным правительства Ярославской области, в пункте...