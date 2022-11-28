Глава турпоселка Шерегеш попал в реанимацию, обварившись кипятком

Фото: Официальная страница Вадима Швайгерта Вконтакте

Вадим Швайгерт

Глава туристического поселка Шерегеш в Кузбассе Вадим Швайгерт госпитализирован с ожогами после аварии в здании мэрии, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Таштагольского района. В кабинете МФЦ произошел прорыв трубы системы отопления, глава поселка получил ожоги при открытии двери в помещение.

При открытии двери в помещении Вадим Швайгерт получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас он получает специализированную медицинскую помощь, — пояснили в районной администрации.

Ранее в поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода ввели режим ЧС. Без отопления в 36-градусный мороз остались 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей.

Накануне в поселке Октябрьский Новосибирской области без отопления остались 22 многоквартирных дома. В устранении аварии были задействованы 18 человек и восемь единиц техники. Прокуратура начала проверку соблюдения чиновниками законодательства в сфере ЖКХ.