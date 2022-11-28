В Иркутской области ввели режим ЧС из-за прорыва водовода В поселке Артемовский Иркутской области ввели режим ЧС из-за прорыва водовода

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода ввели режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его данным, без отопления остались 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей. Между тем по состоянию на 11:00 (06:00 мск) температура воздуха в Бодайбинском районе составляла минус 36 градусов.

Держу под контролем ситуацию, которая складывается в поселке Артёмовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. <...> В поселке ввели режим ЧС, — написал Кобзев.

Он уточнил, что на месте аварии работают инженерные бригады и заместитель главы района, который должен оценить ущерб в квартирах, подпавших под отключение. В поселке готовятся пункты временного размещения для тех, кто захочет покинуть жилье на время ликвидации ЧП.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Тайшетском районе Иркутской области, где утром 30 сентября в связи с большим количеством выпавшего мокрого снега электричество отключилось в 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области. К вечеру того же дня удалось наладить подачу в восьми населенных пунктах, еще девять оставались без электричества более суток.