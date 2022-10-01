В Иркутской области введен режим ЧС В Тайшетском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за погодных условий

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В Тайшетском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации

В Тайшетском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Там более суток из-за непогоды без электричества остаются девять населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии в населенных пунктах с 08:00 (03:00 мск) 01.10.2022 г. на территории Тайшетского района введен режим функционирования «Чрезвычайной ситуации», уровень реагирования муниципальный, — говорится в сообщении.

В восстановительных работах участвуют семь аварийных бригад. Осложняет работу труднодоступная местность и размытие лесных дорог. Предположительно, электричество планируется запустить к 20:00 по местному времени (15:00 мск) 1 октября.

Утром 30 сентября в связи с большим количеством выпавшего мокрого снега электричество отключилось в 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области. К вечеру того же дня удалось наладить подачу в восьми населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия ввела в Приморском крае режим ЧС федерального характера из-за наводнения. Сообщается, что с середины июля регион был в условиях непогоды: сход мощного грязевого потока и два тайфуна привели к чрезвычайной ситуации. Нарушена работа транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства.

В свою очередь Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана объявило о введении режима ЧС в Костанайской области из-за массивных лесных пожаров. Пройденная огнем площадь там превысила 43 тысячи гектаров, из нескольких сел эвакуирован 1841 человек.