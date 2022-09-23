Глава Приморья призвал отказаться от праздников на фоне мобилизации

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал не проводить широкие празднества в регионе на фоне объявления в России частичной мобилизации, говорится на сайте краевого правительства. По мнению главы Приморья, «увеселительные» мероприятия сейчас неуместны, хотя от спортивных и патриотических праздников отказываться не стоит.

Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. Для тех, у кого сын или муж пойдет служить, время сейчас очень тяжелое, — сказал Кожемяко.

После этого на сайте мэрии Владивостока появилось сообщение об отмене ежегодного празднования Дня тигра. Кроме того, в этот же день не состоится вечерний концерт на центральной площади. В то же время пока не стали отменять другие запланированные праздники, включая марафон, серию кулинарных мастер-классов, военно-исторический фестиваль и фестиваль народного творчества.

Ранее в разных регионах России начали отменять празднования в честь Дня города. От торжественных мероприятий частично или полностью отказались в Воронежской, Калининградской, Краснодарской областях.

В частности, мэр города Советска Калининградской области Григорий Соколовский объяснил такое решение «напряженной ситуацией в зоне боевых действий». А глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что прислушался к комментариям местных жителей в социальной сети и принял решение об отмене концерта и фейерверка на Театральной площади в Ростове. Его сообщение поддержали пользователи.



