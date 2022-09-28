Воробьев предложил Мишустину привлечь бизнес к развитию колледжей Глава МО Воробьев предложил Мишустину привлечь малый и средний бизнес к развитию колледжей

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину привлечь малый и средний бизнес к программе «Профессионалитет», благодаря которой студенты колледжей могут иметь возможность проходить стажировки в крупных компаниях, передает «360». Глава российского правительства эту инициативу поддержал.

Андрей Юрьевич, абсолютно поддерживаю. Первое — мы уже расширяем специальности, по которым можно будет привлекать малый и средний бизнес. Это будет и направление туризма, и различные виды услуг, — сказал Мишустин.

Глава Подмосковья в свою очередь добавил, что такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Андрей Воробьев ранее призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым. Губернатор также дал распоряжение о доукомплектации мобилизованных в регионе граждан необходимым в холодное время года снаряжением. Он заявил, что главам муниципальных округов нужно уделять особое внимание работе военкоматов и пунктов сбора, где собирают призывников.