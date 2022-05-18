Глава Крыма рассказал о судьбе Херсонской и Запорожской областей Губернатор Крыма Аксёнов рассказал о будущем Херсонской и Запорожской областей в границах одного государства

Глава Крыма Сергей Аксёнов / Фото vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о судьбе Херсонской и Запорожской областей. В эфире телеканала «Миллет» губернатор признался, что он видит будущее обоих регионов в границах одного государства. При этом Аксёнов подчеркнул, что юридические способы достижения данной цели не входят в его полномочия.

Я вижу точно: будущее наше (перешедших под контроль РФ территорий Херсонской, Запорожской областей и Крыма. — NEWS.ru) вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия, — заявил Аксёнов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил город Мелитополь на юге Запорожской области. В ходе рабочего визита он отметил, что украинский регион может стать частью «дружной российской семьи». Хуснуллин уточнил, что цель его поездки — оказать помощь в вопросах интеграции Запорожья в российскую культуру.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. При необходимости власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.